Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Fikret Uzun, Koray Palaz'la anlaştı
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Menemen Belediyespor'da Fikret Uzun, Koray Palaz'la anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, 19 Haziran'da Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlenirken, olası bir genel kurul durumunda başkan adayı olacağını bildiren Fikret Uzun projelerini açıkladı.

Menemen Belediyespor'da Fikret Uzun, Koray Palaz'la anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, 19 Haziran'da Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlenirken, olası bir genel kurul durumunda  başkan adayı olacağını bildiren Fikret Uzun projelerini açıkladı. 25 Mayıs'ta gerçekleşen kongrenin tedbir kararı nedeniyle geçersiz sayıldığını ve seçilen Tahir Şahin'in başkanlığının hükümsüz olduğunu hatırlatan Uzun, "Biz, kulübe kayyum atanıp objektif bir şekilde yeniden genel kurul kararı alınmasını talep ettik. Ben çalışmalarıma başladım. Teknik direktör Koray Palaz'la anlaşma sağladım" dedi. 
Transferde de çalışmalara başladıklarını ifade eden Uzun, "Koray hoca dümene geçtiğinde ilk imza atacağımız oyuncu Nijeryalı golcü Michael Eneramo olacak. Onunla da görüştük ve el sıkıştık. İkili ilişkilerimizin çok iyi olması nedeniyle Eneramo bize büyük maliyet getirmeyecek" ifadelerini kullandı. 
Uzun gibi mahkemenin vereceği kararı bekleyen Tahir Şahin ise teknik direktör Abdullah Ercan'la sözleşme imzalamıştı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
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