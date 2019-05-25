Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)

Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)

12 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.
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Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:14 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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