Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)
12 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:14 Kaynak: AA
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor
'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.
(2)
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