Menemen Belediyespor'da Kaya Frene Bastı
1 saat önce
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takıma uyarılarda bulundu.
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Etimesgut
Belediyespor'la şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacak Menemen Belediyespor
'da teknik direktör Suat Kaya
, takıma uyarılarda bulundu. En yakın rakipleri Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirten Kaya, "Biz ayakları yere sağlam basan bir takımız. Elbette avantajımızı biliyoruz. Ancak kalan 6 haftada maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İşimize odaklanacağız. Deneyimli bir takıma sahibim. Her maçı final gözüyle oynayıp lig sonunda sevineceğiz" diye konuştu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:12 Kaynak: DHA
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