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Menemen Belediyespor'da Ramazan Kurşunlu dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzaladı.

Menemen Belediyespor'da Ramazan Kurşunlu dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen törende 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ramazan Kurşunlu, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Bugünden itibaren Menemen Belediyespor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu, "Başarılı olmak için çok çalışmamız lazım." dedi.
Futbolculuk kariyerinde Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da kaleci olarak forma giyen 38 yaşındaki Ramazan Kurşunlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Menemen Belediyespor, Kurşunlu, Spor
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