Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Şahin dönemi (yeniden)

Menemen Belediyespor'da Şahin dönemi (yeniden)

11 saat önce

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, kulüp başkanı seçildi.

Menemen Belediyespor'da Şahin dönemi (yeniden), System.String[]

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, kulüp başkanı seçildi. Tansiyonu oldukça yüksek geçen kongreye tek liste ile giren Tahir Şahin açık oylama sonucunda başkanlık koltuğuna oturdu. 31 Mart'ta 20 yıldır oturduğu belediye başkanlığı görevinden ayrılan Şahin ve yeni belediye yönetimi arasında haftalardır kulüple ilgili gerginliğin bitmediği sarı-lacivertlilerde seçimden önce Tahir Şahin'in istediği gibi Menemen Belediyespor ismi Menemenspor A.Ş olarak belirlendi. Kulübün logosunun da değişmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 
Menemenspor A.Ş, Şahin'in kurucusu olduğu şirkete devredilecek. Kulüpte hafta içinde son dönemde üye yapılan 250 kişi ve üyelikten çıkarılan eski üyelerle ilgili tartışma da yaşanmıştı. Başkan seçildikten sonra Fikret Uzun'la tokalaşan Şahin, "Menemenspor olarak en iyi şekilde kulübümüze hizmet edeceğiz. Biz hiçbir zaman usulsüz hareket etmedik. Türk yargısı benden de Fikret Uzun'dan da büyüktür. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bizler bundan sonra elele yürüyeceğiz. Bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
Şahin, ardından Fikret Uzun'la aynı karede poz vermek istedi. Uzun'u kürsüye davet edip beraberlik çağrısı yapan Tahir Şahin olumsuz yanıt aldı. Şahin'in başkanlığı ile sonuçlanan kongrenin sonunda herhangi bir olay yaşanmadı. 


- Menemen
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:15 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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