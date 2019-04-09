Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Savunma Alarmı

Menemen Belediyespor'da Savunma Alarmı

47 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçında Etimesgut Belediyespor'a evinde 3-2, deplasmanda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-1 kaybedip şampiyonluk yolunda yaralar alan Menemen Belediyespor'un savunması alarm verdi.

Menemen Belediyespor'da Savunma Alarmı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçında Etimesgut Belediyespor'a evinde 3-2, deplasmanda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-1 kaybedip şampiyonluk yolunda yaralar alan Menemen Belediyespor'un savunması alarm verdi. Son 2 maçta kalesinde 8 gol gören sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya'nın Pendikspor müsabakasında revizyona gideceği bildirildi. 

Kalan 4 maçta hata istemeyen deneyimli teknik adamın iç sahadaki Pendik sınavında cezalı sol bek Alberk'in yerine Ercan'a şans vereceği, stoperde ise Veli-Rıdvan ikilisini oynatacağı ifade edildi. Talha'yı kızağa çekmesi beklenen Kaya'nın orta saha oyuncularından da savunmaya destek vermelerini istediği kaydedildi. Yenildikleri 2 maçta gereken dersleri çıkaracaklarını belirten Kaya, "Artık toparlanacağız. Şampiyonluğu bırakmaya niyetimiz yok" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:36 Kaynak: DHA

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