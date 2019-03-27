Menemen Belediyespor'da Savunmaya Zorunlu Ayar
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak lider Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya savunmada zorunlu olarak taşları yerinden oynatacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak lider Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya savunmada zorunlu olarak taşları yerinden oynatacak.
Sarı kart cezalısı Veli'den yararlanamayacak olan Kaya, son 2 maçtır sağ bekte oynayan Rıdvan'ı stopere monte edecek. Tecrübeli çalıştırıcı son haftalarda yedek oturan Semih'i ise defansın sağına kaydıracak. Zorlu yarışta her futbolcusunun hazır olacağını ifade eden Suat Kaya, "Bitime 6 hafta kala en yakın rakibimizin 6 puan önünde lideriz. Eksiklerimiz olabilir ama kime şans verirsem vereyim görevini en iyi şekilde yapacaktır" diye konuştu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:05 Kaynak: DHA
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