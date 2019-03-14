Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'dan Biletlere İndirim

Menemen Belediyespor'dan Biletlere İndirim

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Menemen Belediyespor'dan Biletlere İndirim, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi. 

Ligin bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler taraftarlardan destek beklerken, teknik direktör Suat Kaya, "Kader haftalarına girdik. Camia olarak kenetlendik. Özellikle evimizde bu sezon hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kırklarelispor maçında kesinlikle hata yapamayız. Stadı dolu görmek istiyoruz ve taraftarımıza 3 puan hediye edeceğimize inanıyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Spor
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