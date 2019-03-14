Menemen Belediyespor'dan Biletlere İndirim
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor
'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor
, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.
Ligin bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük
'ün 3 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler taraftarlardan destek beklerken, teknik direktör Suat Kaya
, "Kader haftalarına girdik. Camia olarak kenetlendik. Özellikle evimizde bu sezon hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kırklarelispor maçında kesinlikle hata yapamayız. Stadı dolu görmek istiyoruz ve taraftarımıza 3 puan hediye edeceğimize inanıyoruz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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