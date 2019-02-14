Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor En Keskin Virajda

Menemen Belediyespor En Keskin Virajda

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 43 puanlı 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor bu hafta adeta kader maçına çıkacak.

Menemen Belediyespor En Keskin Virajda, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 43 puanlı 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor bu hafta adeta kader maçına çıkacak. 

Sarı-lacivertliler 3 puan geriden takip ettiği lider Tuzlaspor'a cumartesi günü deplasmanda konuk olurken, alınacak sonuç zirve yarışını çok yakından etkileyecek. İzmir ekibi sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Tuzlaspor'la puanlarını eşitleyip şampiyonluk ateşini alevlendirecek. 

Yenilgi halinde ise Menemen Belediyespor zirvenin 6 puan gerisine düşüp büyük avantaj kaçıracak. Teknik direktör Suat Kaya sezonun en önemli virajlarından birine gireceklerini belirterek, "Sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Elbette yenilmemek de önemli. Ancak kesinlikle sahayı mağlup terk etmemeliyiz. Takımıma güveniyorum. İstanbul'dan mutlu döneceğiz" dedi. Menemen, sezonun 5'inci haftasında İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı  4-0 kaybetmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Merkez Hakem Kurulunun Tüm Üyeleri İstifa Etti

İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor En Keskin Virajda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]