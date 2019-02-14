Menemen Belediyespor En Keskin Virajda
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 43 puanlı 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor bu hafta adeta kader maçına çıkacak.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 43 puanlı 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor
bu hafta adeta kader maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler 3 puan geriden takip ettiği lider Tuzlaspor'a cumartesi günü deplasmanda konuk olurken, alınacak sonuç zirve yarışını çok yakından etkileyecek. İzmir
ekibi sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Tuzlaspor'la puanlarını eşitleyip şampiyonluk ateşini alevlendirecek.
Yenilgi halinde ise Menemen Belediyespor zirvenin 6 puan gerisine düşüp büyük avantaj kaçıracak. Teknik direktör Suat Kaya
sezonun en önemli virajlarından birine gireceklerini belirterek, "Sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Elbette yenilmemek de önemli. Ancak kesinlikle sahayı mağlup terk etmemeliyiz. Takımıma güveniyorum. İstanbul
'dan mutlu döneceğiz" dedi. Menemen, sezonun 5'inci haftasında İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı 4-0 kaybetmişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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