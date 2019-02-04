Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Evinde Bonkör

Menemen Belediyespor Evinde Bonkör

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor büyük bir sürprize imza atarken, zirve yarışında da ağır yara aldı.

Menemen Belediyespor Evinde Bonkör, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor büyük bir sürprize imza atarken, zirve yarışında da ağır yara aldı. Bu sezon deplasmanlarda rakiplerine kök söktüren sarı-lacivertliler aynı başarıyı sahasında gösteremedi. İç sahada oynadığı 11 maçın 6'sını kazanan Menemen Belediyespor 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek toplam 11 puan kaybetti.

Geçen sezon evinde oynadığı 17 lig maçının 15'ini galip bitirip sadece 2'sinde eşitliği bozamayan Menemen Belediyespor aynı çizgiyi bu sene sürdüremedi.

Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyan İzmir ekibinin teknik direktörü Suat Kaya, "Heasapta olmayan bir kayıp yaşadık. Ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan puan ya da puanlar alabiliyor. Lig uzun maraton, kaybı telafi edeceğiz" dedi.

Menemen Belediyespor bu hafta Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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