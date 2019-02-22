Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u Ağırlayacak
31 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor
yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor
'la evinde karşı karşıya gelecek.
İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan
Belder'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Suat Kaya
, Tuzlaspor galibiyetiyle takımının büyük moral bulduğunu belirterek, "Fethiyespor'a saygı duyuyoruz. Evimizde kayıp yaşamamak için çok dikkatli olacağız" dedi.
Fethiyespor'un çalıştırıcı Tarık Daşgün de İzmir
deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi, "Her maç çok zor. Takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:15 Kaynak: DHA
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