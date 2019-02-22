Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u Ağırlayacak

Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u Ağırlayacak

31 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u Ağırlayacak, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek. 

İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Suat Kaya, Tuzlaspor galibiyetiyle takımının büyük moral bulduğunu belirterek, "Fethiyespor'a saygı duyuyoruz. Evimizde kayıp yaşamamak için çok dikkatli olacağız" dedi. 

Fethiyespor'un çalıştırıcı Tarık Daşgün de İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi, "Her maç çok zor. Takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:15 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Fethiyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu

NBA'de Curry'nin 36 Sayısı Warriors'a Galibiyeti Getirdi Galatasaray, Rizesporlu Kaleci Gökhan Akkan'ı İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u Ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]