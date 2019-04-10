Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Fırsatı Kaçırmayacak

Menemen Belediyespor Fırsatı Kaçırmayacak

44 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 maçını kaybetmesine rağmen bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor elindeki şansı kaçırmak istemiyor.

Menemen Belediyespor Fırsatı Kaçırmayacak, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 maçını kaybetmesine rağmen bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor elindeki şansı kaçırmak istemiyor. 

Teknik direktör Suat Kaya, cumartesi günü evlerinde Pendikspor'u yenip şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacaklarını belirterek, "Bu hafta sahadan kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Rakiplerimizden Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor birbiriyle oynayacak. Fatih Karagümrük ise düşme hattında bulunan ve kurtuluş mücadelesi veren Konya Anadolu Selçukspor'la karşılaşacak. Rakiplerimizden en az birisi mutlaka kayıp yaşayacak. Biz kazanırsak son 3 haftaya çok avantajlı gireriz. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Artık toparlanma zamanı.  Pendikspor müsabakası milat olacak" diye konuştu. 

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Alberk cezalı durumda. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:39 Kaynak: DHA
Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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