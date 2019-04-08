Menemen Belediyespor Kabus Yaşadı
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor'a 3-2, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ise 5-1 yenilen lider Menemen Belediyespor, şampiyonluk yolunda 5 günde adeta kabus gördü.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut
Belediyespor'a 3-2, Manisa Büyükşehir Belediyespor
'a ise 5-1 yenilen lider Menemen Belediyespor
, şampiyonluk yolunda 5 günde adeta kabus gördü. Şampiyonluk yarışında final maçlarına çıkan sarı-lacivertliler alınan ağır yenilgilere rağmen liderlikten kopmadı. Rakipleri Tuzlaspor ve Fatih Karagümrük
'ün de puanlar kaybetmesiyle teselli bulan Menemen Belediyespor, bitime 4 hafta kala 4 puan farkla liderlik koltuğunu korudu.
Teknik direktör Suat Kaya
ise bir an önce toparlanacaklarını dile getirdi. Kalan 4 haftaya en ciddi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Kaya, "Seri yenilgiler moralimizi bozsa da yeniden ayağa kalkmasını biliriz. Şu an tüm ipler bizim elimizde. Oynayacağımız 4 maçın 3'ünü kazansak dahi şampiyonuz. Etimesgut ve Manisa BŞB maçlarını unutacağız" dedi.
Kalan maçlarda Pendikspor
, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor
ve Konya
Anadolu'yla (D) karşılaşacak İzmir
ekibi, hata yapmadığı takdirde tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkacak.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:16 Kaynak: DHA
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