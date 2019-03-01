Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı

Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak.

Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda Selim Özen'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Teknik direktör Suat Kaya, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu sezon dış sahada çok iyi bir grafik ortaya koyduk. Kahramanmaraş deplasmanları zor geçer. Ancak evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

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