Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor'a Karşı
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor
'u 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 49 puanlı 2. sıradaki Menemen Belediyespor
, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kahramanmaraşspor
deplasmanına çıkacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda Selim Özen
'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Teknik direktör Suat Kaya
, zirve yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Bu sezon dış sahada çok iyi bir grafik ortaya koyduk. Kahramanmaraş deplasmanları zor geçer. Ancak evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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