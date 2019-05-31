Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor kongresine ihtiyati tedbir kararı
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Menemen Belediyespor kongresine ihtiyati tedbir kararı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresi için ihtiyati tedbir kararı verildi.

Menemen Belediyespor kongresine ihtiyati tedbir kararı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresi için ihtiyati tedbir kararı verildi.
Kongrede başkan adayı olması beklenen ancak liste sunmayan Fikret Uzun'un Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine genel kurul kararlarının iptali istemiyle açtığı davada, ara karar açıklandı.
Mahkeme, Fikret Uzun'un dava dilekçesinde belirttiği hususların ayrıntılı incelenmesi gerektiğini, kulüple ilgili usul ve yasaya aykırı şekilde üyelikten çıkarma iddialarının yer aldığı dosyaların araştırılmaya devam edildiğini belirtti.
Bu nedenle, Menemen Belediyespor Kulübü Derneğinin 25 Mayıs 2019'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen tüm gündem maddelerinin icrasının durdurulması yönünde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği aktarıldı.
Kulübün 25 Mayıs'ta gerçekleşen kongresinde, tek aday olarak seçime giren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin başkanlığa seçilmişti. Kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler AŞ. adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırılmış, şirketin yüzde 99'luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:22 Kaynak: AA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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