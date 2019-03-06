Menemen Belediyespor - Sivas Belediyespor: 3-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Aykut Küçük (xx), Boran Turhan (xx)MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Rıdvan (xx), Veli (xxx), Talha (xxx), Mahmut (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx) (Dk. 71 Serhat xx), Taşkın (xxx), Umut (xxx) (Dk. 86 Murat), Alberk (xxx), Mustafa Şen (xxx), Ali (xxx) (Dk.





STAT: İlçe



HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Aykut Küçük (xx), Boran Turhan (xx)



MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Rıdvan (xx), Veli (xxx), Talha (xxx), Mahmut (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx) (Dk. 71 Serhat xx), Taşkın (xxx), Umut (xxx) (Dk. 86 Murat), Alberk (xxx), Mustafa Şen (xxx), Ali (xxx) (Dk. 82 Hüseyin)



SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (x) - Murat (x) (Dk. 80 Aykut), Serkan (x), Ali (xx), Halil İbrahim (x), Eray (x) (Dk. 73 Emrah x), Güray (x) (Dk. 64 Alpay x), Kerem (xx), Mustafa (x), Alperen (xx), Ömer Faruk (x)



GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 78 Ali, Dk. 89 Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)



SARI KARTLAR: Eray, Alperen, Kerem (Sivas Belediyespor) - Umut, Talha (Menemen Belediyespor)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor, evinde Sivas Belediyespor engelini rahat geçip liderlik koltuğuna oturdu: 3-0. Maçın 7'nci ve 78'inci dakikalarında Ali'nin golleriyle 2-0'ı bulan sarı-lacivertliler, 89'da Mustafa Şen'le 3 puanı perçinledi. Bu sonuçla 52 puana yükselen İzmir ekibi, haftaya lider giren Tuzlaspor'un evinde Kahramanmaraşspor'a yenilmesiyle 2 puan farkla ilk sıraya kuruldu.



7'nci dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Mustafa Şen'in ortasında Mustafa Çeçenoğlu topa gelişine vurdu. Kaleci Ahmet'ten dönen topu Ali ağlara gönderdi: 1-0.



14'üncü dakikada Kerem'in kullandığı köşe atışında Ali kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü.



31'inci dakikada orta sahadan topu kapan Mahmut'un sert şutunda kaleci Ahmet son anda müdahaleyi yaptı. Kaleciden dönen topu Mustafa Şen tamamladı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.



53'üncü dakikada Serkan'ın ortasında Kerem topa dokundu. Menemen kalecisi Necati son anda topu kornere çeldi.



76'ncı dakikada Serhat soldan ortaladı, Ali kale dibinde meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0.



89'uncu dakikada Menemen farkı 3'e çıkardı. Alberk'in ortasında arka direkte Mustafa Şen topu kafayla kaleye gönderdi: 3-0



Karşılaşma Menemen Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı