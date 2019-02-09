Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Tarsus Deplasmanında

Menemen Belediyespor, Tarsus Deplasmanında

40 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'la berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek.

Menemen Belediyespor, Tarsus Deplasmanında, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'la berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Bilal Köseoğlu yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mustafa Şen forma giyemeyecek. Tarsus'tan galibiyetle döneceklerine inandığını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Zirve ile aramızın açılmasını istemiyoruz. Mutlak 3 puan bekliyoruz. Tarsus deplasmanları hep zor geçer ancak kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Tarsus, Spor
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