Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'un İnancı Tam

Menemen Belediyespor'un İnancı Tam

49 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybedip şampiyonluk yolunda büyük avantajı kaçıran Menemen Belediyespor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Pendikspor maçına kilitlendi.

Menemen Belediyespor'un İnancı Tam, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybedip şampiyonluk yolunda büyük avantajı kaçıran Menemen Belediyespor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Pendikspor maçına kilitlendi. Artık kaza yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde 2. Başkan Nadir Şenel sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. "Geçmişe sünger çektik" diyen Şenel, "Teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Bizleri onlar bu seviyeye getirdi ve sezon sonunda da şampiyonluğu armağan edecekler. Kadromuza güvenimiz tam" dedi.

Son iki sezonda zirve yarışı verdiklerini ancak sonunu getiremediklerini belirten Nadir Şenel, "Yönetim, camia, teknik heyet ve futbolcularımız olarak geçmiş sezonlardan gerekli dersleri aldık. Son 4 haftaya 4 puanlık farkla giriyoruz ve bunu en iyi şekilde kullanacağız. Play-Off'u aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bu inanmışlar ordusu ligde son düdük çaldığında Menemenspor'un ismini Spor Toto 1. Lig'de yazdıran kadro olarak tarih yazacak" diye konuştu. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: DHA
Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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