Menemen beraberliğe abone - Son Dakika

Menemen beraberliğe abone

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçla birlikte son 8 haftada 5. beraberliğini aldı.

"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil


TFF 1. Lig'in 33. Haftasında Menemenspor, Bursaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Rumen stoperi Domgjoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Menemenspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Cem Çelik'in Burak Altıparmak'ı düşürmesiyle hakem Bahattin Şimşek ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı gole çeviren Seleznyov, skoru eşitledi. Bu golden 16 dakika sonra Sikiru Olatunbosun'un müdahalesiyle yerde kalan Traore, Bursaspor'a bir penaltı daha kazandırdı. Seleznyov penaltı atışını yine gole çevirerek takımını 2-1'lik skorla öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Menemenspor, 47. dakikada Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Maçın 81. dakikasında Seleznyov savunmasına yardıma geldiği esnada topa elle müdahale edince bu kez penaltı kazanan taraf Menemenspor oldu. İzmir ekibinde topun başına geçen Samed Ali Kaya, penaltı atışını değerlendiremeyince maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


Son 8 maçta 5. beraberlik


Zorlu Bursaspor deplasmanından 1 puan çıkaran Menemenspor, haftayı 43 puanla 11. sırada kapattı. Ligde oynadığı son 8 maçta 5. beraberliğini alan İzmir ekibi, toplamda ise 10. beraberliğini elde etti. Ligin iddiasız takımlarından olan sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle ilk maçlarda deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Menemenspor ligin son haftasında İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Altıparmak, Bursaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemen beraberliğe abone - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen beraberliğe abone - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]