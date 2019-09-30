Son Dakika Haberleri: Menemen-Çandarlı Otoyolunda hedef, 29 Ekim'e yetiştirmek
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Menemen-Çandarlı Otoyolunda hedef, 29 Ekim'e yetiştirmek

1 saat önce

Yap-işlet-devret projesi olarak 2017 yılında yapımına başlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda çalışmalar hızla devam ederken, yol inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Menemen-Çandarlı Otoyolunda hedef, 29 Ekim'e yetiştirmek, System.String[]

Yap-işlet-devret projesi olarak 2017 yılında yapımına başlanan Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolunda çalışmalar hızla devam ederken, yol inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.


Çeşme ilçesinden yola çıkan bir aracın trafik ışığı ile karşılaşmadan Çandarlı'ya kadar güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapım çalışmaları sürüyor. 2017 yılında başlanan proje İKA İzmir Otoyol Yatırım ve İletme A.Ş. tarafından yürütülüyor. 56 kilometresi anayol, 40 kilometresi de bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometrelik yolun, inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Otoyolun, hizmete açılması ile bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor. - İZMİR

TEM Otoyolu, Çandarlı, 29 Ekim, Menemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
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