Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 faaliyet raporunu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 faaliyet raporunu açıklandı - Son Dakika

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 faaliyet raporunu açıklandı

6 saat önce

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, 2019 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 faaliyet raporunu açıklandı, System.String[]

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, 2019 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Gündoğdu, Menemen Adliyesinde düzenlediği basın toplantısında, demokratik hukuk devletlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın, kamu hizmetlerinin vazgeçilmez birer unsuru haline geldiğini söyledi.

Devlet organlarının işleyişinin ve yürütülen tüm hizmetlerin kamuoyuna sunulması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, faaliyet raporlarının da adalet hizmetleri işleyişinin ve performansının kamuoyu tarafından denetlenmesini sağladığına dikkati çekti.

Başsavcı Gündoğdu, daha sonra 2019 yılına ilişkin hazırlanan raporu basın mensuplarıyla paylaştı.

Operasyonlar

Rapora göre, 2019 yılı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığınca organize suç örgütlerine yönelik bazı operasyonlar düzenlendi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 230 personelin katılımıyla uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik "Birlik Operasyonu" yapıldı.

Menemen Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 865 asayiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 4 bin 421 olayın takibi yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu da 2019 yılında gelen bin 309 dosyanın 510'unu uzlaşma ile sonuçlandırdı.

Çalışmalar kapsamında evrakların hızlı ve etkin sonuçlandırılması amacıyla Müracaat ve Suçüstü, Seri Muhakeme, Aile İçi Şiddet, Çocuk Suçlular Soruşturma büroları faaliyete geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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