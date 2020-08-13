Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Menemen merkezli Manisa'nın Salihli ve Turgutlu... - Son Dakika

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Menemen merkezli Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonucunda, yaklaşık 70 bin parça sikke heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan deliller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ile 11 bin Euro ele geçirildi. Konu ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı. - İZMİR