Menemen'de 1 ayda 36 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheliye işlem yapıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mart ayı içerisinde yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişiye uyuşturucu kullanımından, 7 kişiye ise uyuşturucuyu tedarik etme ve satıcılığını işlem yapıldı.

Operasyonlarda 183 uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 5 ruhsatsız silah, 2 tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.