Menemen'de ağaçların kesildiği alanda inşaat başladı, tepkiler büyük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen'de ağaçların kesildiği alanda inşaat başladı, tepkiler büyük - Son Dakika

Menemen'de ağaçların kesildiği alanda inşaat başladı, tepkiler büyük

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesindeki Şehir Parkında CHP'li belediye tarafından ağaçların kesilmesi tepki görürken, alanda inşaat yükselmeye başladı.

Menemen'de ağaçların kesildiği alanda inşaat başladı, tepkiler büyük, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesindeki Şehir Parkında CHP'li belediye tarafından ağaçların kesilmesi tepki görürken, alanda inşaat yükselmeye başladı. Menemen Çevre ve Dayanışma platformu üyeleri, pakta yükselen inşaata tepki gösterdi.


Menemen ilçesinde, şehir parkındaki ağaçların kesilmesi yoğun tepki görmüştü. Ağaçların kesildiği alanda ise inşaat çalışmaları başladı. Bölgeye kafe yapılacağı öğrenilirken, ağaçların kesildiği bazı alanlar betonlaştırıldı. Belirli bir plan dahilinde ilerlediği gözlenen inşaatın tuğlalarla örüldüğü gözlendi.


"Her yıkılan bahçeli evle ağaçlarımızı da kaybettik"


Ağaçların kesilmesi, çevrecileri de ayaklandırdı. Menemen Çevre ve Dayanışma platformu üyeleri, CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a tepki gösterdi. Çevreciler yaptığı basın açıklamasında, "belediyenin ağaç kesmiyoruz, ağaç dikiyoruz" dedikleri bölgede tüm ağaçları kestiğini öne sürerek, koşu yolu üzerine ve yeşil alana kafe yapımının durdurulmasını istedi.


Menemen'in tarihi Taşhan avlusunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ercan Dedecan, "Menemen Şehir Parkı'nda büyük hızla inşaatı süren yapı ve bu inşaat için kesilen ağaçlar Menemen'de hassasiyetle takip ediliyor. Hepimiz biliyoruz ki ilçe merkezimiz günden güne betona teslim oldu. Her yıkılan bahçeli evle ağaçlarımızı da kaybettik. Kaldırımlardaki saksılarla yetiniyoruz. Yeşil alan olan Şehir Parkımızdaki bu inşaat kent suçudur" dedi.


Platform üyelerinden Mustafa Aydın da, "Menemen uzun yıllardır imar ihmalleri ve işgalleri haşır neşir olmaktadır. Biz buna bugüne kadar bir çare üretememizden dolayı hepimizin öz eleştiri yapması gerekiyor. Bu noktada bu yapı inşallah durdurulur ve bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da Menemen'de yapılacak her tür yasa dışı işe hep birlikte omuz omuza bir direniş gösterme şansını yakalarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Bu bölgede de sosyal donatı alanı yapıyoruz"


Öte yandan, Menemen Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Menemen Şehir Parkı'nda ağaçların kesildiğine dair çıkan haberleri yalanlamış, hastalıklı ağaçların kesildiğini ve yerine 14 yeni ağaç dikileceğini duyurmuştu.


Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da "Menemen ve Menemenlinin ihtiyacı olabilecek her şeyi düşünüyor ve uyguluyoruz. Menemen'de bu yönde eksiklikler vardır ve biz de bu bölgede de sosyal donatı alanı yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde
Chp'li torun kanal istanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen'de ağaçların kesildiği alanda inşaat başladı, tepkiler büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]