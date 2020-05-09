Menemen'de Aksoy'dan tesis açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemen'de Aksoy'dan tesis açıklaması - Son Dakika Spor

Menemen'de Aksoy'dan tesis açıklaması

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da eski belediye başkanı Tahir Şahin kontrolündeki yönetimle arasında sert rüzgarlar esen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Çavuşköy Tesisleri'nin yanında daha önce kulübün kamp merkezi yapmayı planladığı bina inşaatıyla ilgili...

Menemen'de Aksoy'dan tesis açıklaması, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da eski belediye başkanı Tahir Şahin kontrolündeki yönetimle arasında sert rüzgarlar esen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Çavuşköy Tesisleri'nin yanında daha önce kulübün kamp merkezi yapmayı planladığı bina inşaatıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hafta içinde Menemenspor cephesinden tepki alan Aksoy, binayı tarım lisesi yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Başkan Aksoy, "sonkaleizmir" internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bir kulübün çıkıp, 'Burası bizimdi' söylemleri doğru değil. Tasarruf yetkisi bizde. Orada tarım lisesi projesini hayata geçirip, gençleri üretimin içinde tutup kaliteli verim etmelerini sağlayacağız" dedi.

Mevcut binayı lise binası olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Aksoy, "O bina bize ait değildi. Biz buranın sahibi ile anlaştık, parasını ödedik ve tapuyu aldık. Ortada kira yok, fesih hakkımız var. Burası kamuya ait. Tasarruf yetkisi bizde. Bizden önceki yönetimin giderayak sağa sola kiraya verdiği 177 adet gayrimenkulü geri aldık. Çavuşköy Tesisleri'nde tarım lisesi projemiz var. Bu proje ile gençleri üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha fazla verim elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla orayı geri alacağız" diye konuştu.

Kulübün Menemen Belediyesi ile uzaktan yakından alakası olmadığını vurgulayan Başkan Aksoy, "Ben Menemenspor demiyorum. Menemenspor değil onun adı Ekol Gözspor. Satacak yer arayıp bulamıyorlar. Geçmişte Menemen halkından alınan paraları, kiraları derneğe aktarıyorlardı. Hortumlarını kestim. Menemen halkından kopmuş vaziyetteler. Spordan futboldan anladığımız şey farklı. Bir tane çocuğu bile terörden, tinerden kurtarabiliyorsak sporda başarılıyız demektir. Ama bir takımı şampiyon yapacağız diye rant devşiriyorsak bu olmaz. Menemen Belediyesi bünyesinde 3 bin 500 tane öğrencimiz var. Yüzmeden judoya kadar. Bunlar bizim için daha değerli" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Aksoy, Çavuşköy, Menemen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:33 Kaynak: DHA

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