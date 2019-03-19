Menemen'de Ali Fırtınası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bitime 7 maç kala takipçisi Tuzlaspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor'da golcü Ali Özgün son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bitime 7 maç kala takipçisi Tuzlaspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor'da golcü Ali Özgün son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu.



Son Kırklarelispor karşılaşmasının 85. dakikasında galibiyet golüne imza atan 29 yaşındaki santrfor geride kalan 7 maçta 6 kez fileleri sarsarak başarılı bir grafik ortaya koydu. Toplam gol sayısını 11'e çıkaran deneyimli forvet takımın en skorer oyuncusu unvanını da aldı. Ali Özgün, Menemen Belediyespor formasıyla Darıca Gençlerbirliği (2), Kahramanmaraşspor (2), Sivas Belediyespor (2), Zonguldak Kömürspor, Bakspor, Tokatspor, Fethiyespor ve Kırklarelispor müsabakalarını boş geçmedi. - İzmir

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