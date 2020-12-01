Menemen'de başkan vekili seçilecek - Son Dakika

Menemen'de başkan vekili seçilecek

01.12.2020 14:25
Menemen'de başkan vekili seçilecek, System.String[]

"Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek.

"Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek.

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından meclis yeni belediye başkan vekilini seçiyor. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üyenin gizli oyla başkan vekili seçeceği öğrenildi. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek
Menemen'de başkan vekili seçilecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, İrtikap, Menemen, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Menemen'de başkan vekili seçilecek - Son Dakika


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