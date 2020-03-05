Menemen'de derbi zamanı

İki takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Menemenspor, Play-Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde Menemen'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Altay kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı, Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 26. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor yarın İzmir derbisinde Altay 'ı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, Menemenspor taraftarları ise batı tribününde yerlerini alacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren Putsila, şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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