Menemen ilçesi Maltepe Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında yangın çıktı. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına; Aliağa , Foça ve Menemen'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, fabrika alev alev yandı. Takviye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına dört bir koldan müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Menemen'de deri fabrikasında yangın - Son Dakika

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