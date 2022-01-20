Menemen'de evde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde oluşturduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla A.K'nin (38) evine baskın düzenledi.
Operasyonda esrar yetiştirmek üzere ışık ve havalandırma düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.
Saksılara ekili çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği evde bulunan A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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