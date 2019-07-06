Menemen'de Gökhan imzaya yakın
23 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan Kardeş'le prensip anlaşmasına vardı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan Kardeş'le prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki gurbetçi savunmacının ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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