Menemen'de hasat bayramı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini İzmir'de yeniden hayata geçirdi. Menemen'in bereketli topraklarına kendi eliyle serptiği karakılçık tohumlarının boy vermesinin sevincini yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, biçer dövere binerek üreticilerle birlikte hasat yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını İzmir'in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturdu. İthal tohum yerine yerel tohum üretmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için Menemen, Ödemiş ve Tire'de geçtiğimiz yıl ilk kez toprakla buluşan karakılçık buğdayının hasadı başladı.

"Başka bir tarım mümkün" diyerek çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta Ödemiş ve Tire'nin ardından Menemen'de karakılçık buğdayı hasadını başlattı. Başkan Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte biçer dövere binerek tarlada hasat yaptı.

Hasat programına ayrıca; İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Başkan Soyer: "Gururluyuz"

Geçtiğimiz yıl "Kurda, kuşa, aşa" diyerek kendi elleriyle serptiği ilk karakılçık tohumlarının boy vermesinin mutluluğunu yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Menemen Belediyesine ait bu araziye geçtiğimiz yıl atalık karakılçık tohumlarımızı ekmiştik. Gururluyuz; çünkü o günden bugüne boyumuzu aşan başakları görmek ve bunun ekmeğe dönüşeceğini, insanların karnını doyuracağını bilmek mutlu ediyor. Toprak böyle bir şey. Eğer emek verirseniz,değer verirseniz karşılığını veriyor. Toprakta nankörlük yoktur" dedi.

Belediye başkanları üretimi, üreticiyi desteklemeli mesajı

Pandemi sürecinin tüm dünyaya toprakla uyumlu, doğayla barışık olmamız gerektiğini öğrettiğine dikkat çeken Soyer, şunları söyledi:

"Kendi kendine yeten ekonominin şartı üretmekten geçiyor. Bunun tüm Türkiye'ye ilham vermesini diliyorum. Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Üretimi desteklemek, üreticiyi desteklemek de belediyeciliğin asli görevleri arasına girdi. Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemimden beri biz hep bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Karakılçık buğdayı İzmir'in ovalarına geri döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen'de 300 dönümlük araziye geçen kasım ayında ilk atalık tohumları serperek projeyi başlatmıştı. Yine geçtiğimiz yıl İzmir Köy Koop-Birliği'nin Ödemiş Demircili Kooperatifine verdiği destekle üreticiler tarafından 100 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekilmiş, Tire'de Kahrat Köyü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen karakılçık buğdayı Tire Belediyesi'ne ait 50 dönümlük arazide toprakla buluşmuş, geçtiğimiz haftada da bu iki ilçede karakılçık buğdayının hasadı başlamıştı. Seferihisar'da ise dört yıldır 500 dönümlük alanda karakılçık buğdayı üretiliyor.

Hasadın ardından üretilen karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacak, kalanından un ve ardından ekmek elde edilerek halka ulaştırılacak. - İZMİR