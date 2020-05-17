Menemen'de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı - Son Dakika

Menemen'de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılından koyunların çalındığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri izlerini sürdüğü şüphelileri ve sattıkları kişiyi yakaladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılından koyunların çalındığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri izlerini sürdüğü şüphelileri ve sattıkları kişiyi yakaladı.

Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde küçükbaş hayvan besleyen N.C.'nin 17 adet sabah saatlerinde koyunları çalındı. İhbarı alan Seyrek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli panelvan bir aracın bölgeden sabah 05.00 sıralarında geçiş yaptıktan 17 dakika sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını fark edilmesi üzerine incelemeye alındı. İncelemeye alınan aracı Menemen'de tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli V.T., C.Ş., F.A. ve hayvanları sattıkları A.G. isimli şüphelileri, yakalayarak gözaltına aldı.

Menemen Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden V.T., C.Ş. ve F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayvanları satın alan A.G. ise serbest bırakıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi