Son Dakika Haberleri: Menemen'de hedef 2'de 2
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Menemen'de hedef 2'de 2

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Menemen'de hedef 2'de 2, System.String[]

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Rakibin geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığını hatırlatan sportif direktör Cenk Laleci, "Hatayspor'u mağlup ederek Giresunspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
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