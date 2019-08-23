Menemen'de hedef 2'de 2
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TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Rakibin geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığını hatırlatan sportif direktör Cenk Laleci, "Hatayspor'u mağlup ederek Giresunspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.
Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa çıktı.
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