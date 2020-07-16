Menemen'de işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Menemen'de işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Menemen Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Menemen Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Menemen Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında Başkan Serdar Aksoy'un daha önce işten çıkartılan işçiler hakkında söylemleri belediye işçilerinin tepkisine yol açtı. İşten çıkarılan işçiler, Başkan Aksoy'un "İşten çıkardığım insanlar varsa bunların suçu kabahati de var. Size suçunu kabahatini sayayım mı? Bir; kadına taciz. İki; gene bir kadına şiddet. Üç; mazot hırsızlığı. Menemen halkı bunu duysun" sözleri sonrasında Aksoy hakkında şikayetçi oldu. Menemen Belediyesinde çalışırken işten çıkartılan Saim Tucu, "Başkan Aksoy hiçbir sebep yokken işten çıkarttıktan sonra meclis toplantısında da kadın tacizcisi ve hırsız olarak tanımlayarak şerefimizle oynuyor. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bizi işimizden ve ekmeğimizden ettiği yetmezmiş gibi bir de şerefimizle, haysiyetimizle ve onurumuzla oynamaya başladı. Bize karşı bir takım suçlamalarda bulunmaya başladı. Kadın tacizciliği, kadına şiddet, hırsızlık gibi sözler söylendi. Bununla ilgili avukatım ile beraber adliyeye suç duyurusunda bulunacağız" dedi.


"Hedef göstererek hakaret etmiştir"


Avukat Ali Onar, "Menemen Belediyesinde yerel seçimlerden sonra yapılan işlemleri hepimiz biliyoruz. Haksız ve hukuksuz olduğuna inandığımız, özelikle keyfi olduğunu düşündüğümüz bu işlemler için yasal hakkımızı aramak adına adliyeye başvurumuzu yaptık. Belediye başkanı son derece keyfi gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili işçilerin ekmekleriyle oynadı. Hiçbir gerekçe göstermeden haklarını fes etti. Biliyorsunuz kendisi işçileri 'çadırcılar' olarak tabir ediyor. İşçiler de anayasal haklarını kullandı. Maalesef işçilerin ekmekleriyle oynamanın ötesinde gururlarıyla onurlarıyla oynanıyor. Başkan, Menemen'de insanların şerefleriyle, onurlarıyla, gururlarıyla oynayan bir açıklamayı meclis toplantısında yaptı. Akabinde bu fesih işlemlerinin mazot hırsızlığından, kadın tacizciliğinden yapıldığını beyan etti. Belediye başkanının bu beyanları en hafif tabiriyle basiretsizliktir. Çünkü basiretli yöneticiler, hangi işlemleri yaparlarsa bu işlemlerle ilgili gerekçelerini fesih beyanlarında yazar. Bu fesih beyanlarında maalesef kadın tacizciliğiyle ilgili, hırsızlıkla ilgili bir ifade yoktur. Buna karşılık işçileri alenen hedef göstererek ve alenen hakaret ederek 'kadın tacizcisi', 'hırsız' diyerek Menemen halkına hedef göstermiştir, hakaret etmiştir. Bu kabul edilemez. İnsanların ekmekleriyle oynamak başka bir tarafa, onurlarıyla ve gururlarıyla şahsiyetleriyle oynamak başka bir tarafadır" diye konuştu.


"Türk adaletinde açıklasın"


"Başkan Aksoy'un meclis toplantısındaki konuşmasının başka bir hamle olduğunu düşünüyoruz" diyerek sözlerine devam eden Onar, "Belediye başkanı basiretli bir yönetici gibi hareket etmediği gibi yargıyı da etkilemeyi hedeflemektedir. Çünkü yargılama faaliyetleri sırasında yaptığı işlemlerin haksız ve hukuksuz olduğunu daire kanıyı bence kendisi aldı. Zaten biz keyfi olduğunu söylüyorduk. Yargılamayı etkilemek açısından da yaptığı eylemler için suç duyurusunda bulunuyoruz. Yine biz hukuk çerçevesindeyiz, hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediye başkanının da hukuk çerçevesinde savcılarımıza ve Türk adaletine hesap vereceğine inanıyoruz. Bu nedenle de Menemen Adliyesine müracaatımızı yapmış buluyoruz.


Başkan diyor ki, 'Hırsızlık yaptıkları için iş akitleri fes edildi. Fesih sebepleri hırsızlık' diyor. Biz başkanın fesih sebeplerini kamuoyuna yazılı olarak göstermesini talep ediyoruz. İşin vahim tarafı, başkan mecliste ne dedi biliyor musunuz; 'Bunlar mazot hırsızı, kadın tacizciliğinden iş akitleri fes edildi' diyor. Başkan bunu Türk adaletinde açıklasın, daha sonrada yüz yüze gelelim ve konuşalım. Hiçbir basiretli yönetici bu şekilde insanların onuruyla gururuyla şerefiyle oynayan açıklamalarda bulunamaz, yargıyı da etkileyemez" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Serdar Aksoy, Menemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menemen'de işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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