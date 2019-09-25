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Menemen'de korkutan iş yeri yangını

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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İzmir'in Menemen ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Menemen ilçesi Musa Bey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
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