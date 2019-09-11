Son Dakika Haberleri: Menemen'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama
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Menemen'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

1 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde durdurulan ticari araçta çaldıkları 7 koyun ile ele geçirilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Menemen'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]
İZMİR'in Menemen ilçesinde durdurulan ticari araçta çaldıkları 7 koyun ile ele geçirilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Menemen'in Türkelli Yıldırım Mahallesi'nde geçen pazartesi günü bir besicinin 7 koyunu çalındı. Besicinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını belirledi. Plaka tanıma sisteminden, aracın ilçe sınırlarında bulunduğu tespit edildi. Kır Mevkii'nde durdurulan hafif ticari araçta, çalınan 7 koyun ele geçirildi. Araçtaki H.A. ve S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı. Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.


Türkelli, Menemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
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