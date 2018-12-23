Son Dakika Haberleri: Menemen'de Kubilay Anması

Menemen'de Kubilay Anması

2 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce meydana gelen olayda, cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, bir kez daha anıldı.

Menemen'de Kubilay Anması, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce meydana gelen olayda, cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, bir kez daha anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce cumhuriyet karşıtı ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe'de düzenlenen törenle anıldı. Binlerce İzmirlinin katıldığı "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" öncesinde resmi tören düzenlendi. Kubilay anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başlayan törene İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ev sahibi Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehit Asteğmen Kubilay'ın ailesi katıldı. Yıldıztepe Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakılmasının ardından resmi tören sona erdi.

Binlerce İzmirli yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören sonrasında "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü"ne de katıldı. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Menemen İstasyon Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli hep birlikte Yıldıztepe'ye yürüdü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

İzmir, Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen, Güncel
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