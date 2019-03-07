Menemen'de Liderlik Coşkusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yenerek zirvedeki rakibi Tuzlaspor'un Kahramanmaraşspor'a kaybetmesiyle liderlik koltuğunu kapan Menemen Belediyespor büyük coşku yaşadı.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yenerek zirvedeki rakibi Tuzlaspor'un Kahramanmaraşspor'a kaybetmesiyle liderlik koltuğunu kapan Menemen Belediyespor büyük coşku yaşadı.



Son olarak 11'inci haftada lider olan sarı-lacivertliler 13 hafta sonra yeniden ilk sıraya adını yazdırdı. Teknik direktör Suat Kaya kalan 9 haftada çok dikkatli olup konumlarını koruyacaklarını dile getirdi. Yarışın çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şu an hepimiz sevinçliyiz, hak ettiğimiz yerdeyiz. Ancak şampiyon olmadık. Önümüzde çok çetin maçlar olacak" dedi.



Sorumluluklarının her geçen hafta arttığını vurgulayan Suat Kaya, "Biz bu ligde 3 senedir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Lig bitiminde zirveyi son anda kaybedip hep Play-Off'a kaldık. Maalesef Play-Off'lardan da 1'inci Lig'e çıkamadık. Bu sezon işimizi şansa bırakmamalıyız. Tüm takım bunun bilincinde. Hepimiz daha sıkı mücadele edeceğiz ve camiamıza yıllardır beklediği şampiyonluğu getireceğiz" diye konuştu.



Sıralamada 52 puanla Tuzlaspor'un 2 puan önünde lider olan İzmir ekibi bu hafta sonu ilk 5 hesapları yapan Zonguldak Kömürspor deplasmanında terleyecek. - İzmir

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