Menemen'de "mera gaspı" iddiası - Son Dakika

Menemen'de "mera gaspı" iddiası
İzmir'in Menemen ilçesinin Koyundere Mahallesi Muhtarı Davut Duman, hayvan besleyenlerin kullandığı mera alanlarının hayvancılıkla alakası olmayan insanlar tarafından usulsüz yollarla gasp edildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.
İzmir'in Menemen ilçesinin Koyundere Mahallesi Muhtarı Davut Duman, hayvan besleyenlerin kullandığı mera alanlarının hayvancılıkla alakası olmayan insanlar tarafından usulsüz yollarla gasp edildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Koyundere Mahallesi'nde hayvan besleyenlerin kullandığı mera alanlarının son zamanlarda usulsüz yollardan gasp edilmeye başlandığı iddia edildi. Devlete ait olan ve mera vasfında bulunan bölgede, hayvancılık dışında kullanılmak üzere direkler dikilerek usulsüz yollardan sahiplenilmeye başlandığını öne süren Koyundere Mahallesi Muhtarı Davut Duman, "Mera yerleri işgal altında. Her tarafı gasp etmişler. Bizim amacımız hayvancılık yapanlarla uğraşmak değil. Hayvancılık yapanlara her zaman destek veriyoruz. Biz yapılaşmaya karşıyız. Mera yerlerinde hayvanlar otlanır ama koskoca yerde birkaç hayvan gördük. Ülke ekonomisine katkı koyan hayvancıların yanındayız ama bu durum hayvancılık yapmak değil. Yetkililerin olaya el atmasını istiyoruz. Mera yerlerine gasp son bulsun. Burası mera olduğu için çivi çakmak yasak ama iki katlı ev yapmışlar. Devletin hiçbir kurumundan izin almadan kendi kafalarına göre yer çeviriyorlar" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:12
Kaynak: İHA
Son Dakika 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı