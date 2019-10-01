Son Dakika Haberleri: Menemen'de park halindeki otomobil yandı
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Menemen'de park halindeki otomobil yandı

1 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Menemen'de park halindeki otomobil yandı, System.String[]
İZMİR'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı.
Esatpaşa Mahallesi, Yavuz Sokak'ta park halindeki 35 GD 1641 plakalı otomobilin motor kısmından, bugün saat 02.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri farkeden çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tamamen kapladı. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle otomobilin park halinde olduğu binanın duvarı da yoğun duman nedeniyle zarar gördü.
Polis, elektrik aksamındaki bir sorun nedeniyle yandığı tahmin edilen otomobildeki yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


Menemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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