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Menemen'de planlar bozuldu

27 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da genel kurulda yaşanan belirsizlik gelecek planlarını da oldukça olumsuz etkiledi.

Menemen'de planlar bozuldu, System.String[]

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da genel kurulda yaşanan belirsizlik gelecek planlarını da oldukça olumsuz etkiledi. Kurucu üye Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Mayıs'ta Tahir Şahin'in başkan seçildiği kongreye tedbir kararı almasının ardından tüm transfer çalışmaları durdu. Şahin'in başkanlığı geçersiz olurken. kongrede alınan tüm kararlar da etkinliğini yitirdi. 
Gelecek sezon için kolları sıvayan Tahir Şahin ve yönetim kurulu böylece teknik direktör arayışlarını durdurup transfer görüşmelerine de son verdi. Yargı sürecine kadar kayyumun yönetmesi beklenen Menemen Belediyespor'da taraftarlar ise oldukça endişeli. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan kulüplerinin seçim kaosu ile boğuşmasından rahatsız olan futbolseverler sosyal medyada yayınladıkları mesajlarda bir an önce sorunun çözülmesini ve yeni sezonun çalışmalarına başlanmasını istedi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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