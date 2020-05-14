Menemen'de sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında, Menemen ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları için 620 fidan dikildi.

Yahşelli Mahallesindeki 6 hektarlık alanda yapılan fidan dikim töreninde konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev yapan fedakar sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanının kentte ilk kez Menemen ilçesinde oluşturulduğunu söyledi.

İzmir'de 62 bin sağlık çalışanının olduğunu belirten Derince, "Toplam 400 hektarlık alana her bir sağlık çalışanımız için ayrı ayrı fidan dikmeye devam edeceğiz. Dikilen fidanlara da sağlık çalışanlarımızın isimlerini vereceğiz." dedi.

Fidan dikim törenine Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaff