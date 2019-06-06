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Menemen'de Şahin sert çıktı

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra yönetimsel tartışmaların bitmediği Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta başkanlığa seçildiği genel kurulla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararıyla yönetimi askıya alınan eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, sert...

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SPOR Toto 1. Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra yönetimsel tartışmaların bitmediği Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta başkanlığa seçildiği genel kurulla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararıyla yönetimi askıya alınan eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, sert açıklamalar yaptı. İlçede 20 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1. Lig'e taşıdığı Menemen Belediyespor'u yeni üye tartışmaları arasında tek aday olarak girdiği olaylı kongrede şirketleştirip devralan, mahkemenin kararıyla şoke olan Tahir Şahin, kulübe kayyum atanmasını istemenin hainlik olduğunu söyledi.
Açtığı davayla kongreyle ilgili tedbir kararı aldıran eski yöneticilerden Fikret Uzun'a tepki gösteren Şahin, "77 yıllık kulüp tarihinde böyle bir tablo oluşmadı. 20 yıl önce kulübün anahtarını kaymakamlığı bırakanlar şimdi yine kayyum isteyerek hainlik yapıyor. Yaşanan süreç kulübe zarardan başka hiç bir şey katmaz. Yönetimde kayyum olan bir kulübe hangi futbolcu gelip imza atar. Son 20 yıldır kulübe 1 tek iğne faydası olmayan Fikret Uzun ve onun gibi düşünenler kulübe hainlik ve ihanetten başka bir şey yapmıyor. Ancak gün gelecek Menemen halkı gerekli cevabı verecektir" dedi.
Şahin'in mahkeme tarafından atanacak kayyumun belirleyeceği yeni kongrede tekrar aday olması bekleniyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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