Son Dakika Haberleri: Menemen'de Samed Ali sevinci
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Menemen'de Samed Ali sevinci

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Menemen Belediyespor'da yönetim ve teknik kadrodaki belirsizlik sürerken, tek başına çalışan sportif direktör Cenk Laleci, Göztepeli Samed Ali transferinde önemli mesafe katetti.

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SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Menemen Belediyespor'da yönetim ve teknik kadrodaki belirsizlik sürerken, tek başına çalışan sportif direktör Cenk Laleci, Göztepeli Samed Ali transferinde önemli mesafe katetti. Sarı-lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de forma giyen ve gol kralı olan deneyimli futbolcuyla görüşen Laleci'nin, "Süper Lig'de kalamazsam Menemen'e gelirim" cevabını aldığı öğrenildi. Samed Ali, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı. Menemen ekibi Sivasspor'da top koşturan eski oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı da yuvaya döndürmek istiyor. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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