Menemen'de Serdar Aksoy Görevi Devraldı

Menemen halkıyla beraber Cumhuriyet meydanında önce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni gerçekleştirerek ardından başlattıkları yürüyüş ile Belediye'ye gelen Serdar Aksoy Belediye binası önünde halka konuşma yaptı. Aksoy " Ben makamdan makama geçen ve her gün makamında oturan değil, her gün halkıyla yan yana olan bir başkan olacağım' dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde 55 bin 47 oy ile Menemen Belediye Başkanı seçilen CHP'li Serdar Aksoy geçtiğimiz Cumartesi günü mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan almıştı. Bugün ise Menemen Belediyesi'ne büyük bir kalabalık ile gelen Serdar Aksoy Başkanlık makamına çıktı. Makam'da devir teslim töreni için Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan Aksoy'u karşıladı. Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ise karşılama ve devir teslim için Belediye'de değildi.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Mevlana'nın sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Serdar Aksoy, "Dün dünde kaldı can cağzım yeni şeyler söylemek lazım' demiştirMevlana. Çokta yerinde bir sözdür. Evet dün dünde kalmıştır. Biz 31 Mart'ta seçimleri kazandık. Menemen'imize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere oy vermiş ya da vermemiş kim olursa olsun AKP'li MHP'li ya da diğer siyasi partiden arkadaşlarımız olsun, biz hepimiz beraberiz. Menemen'iz Menemenliyiz. Seçim dönemi geride kalmıştır. Yeni bir dönem başladı artık kırgınlıklar, rekabet, kavga, sıkıntı ve sorunlar bitti. Eğer Menemen'e hizmet etmek istiyorsak 31 Mart gecesine kadar mücadele vermiş tüm kesimlerinartık yan yana gelmesi gerekir. Belediye başkanı seçilen kişi hangi partiden seçilmiş olursa olsun, Tüm siyasi partilerin üstündedir. Çünkü oBelediye'ye hizmet edecektir. Bizler hem AKP hem MHP ve Menemen'de kim varsa Alevisi Sünnisi Kürdü Türkü Romanı... Herkesin Belediye Başkanıyız. Bugün'ün de 8 Nisan Dünya Romanlar günü olduğunu hatırlatarak roman kardeşlerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"MAKAMDA DEĞİL HALKIN YANINDA OLACAĞIM"

Menemen'de değişimin adı olacağını ve yeni bir dönem başlatacağını vurgulayan Aksoy, "'Bu mahalleden bize yüksek oy çıktı hizmet edelim, bu mahalleden düşük oy çıktı hizmet etmeyelim ' mantığı artık yoktur Menemen'de.Tüm mahallelerimize eşit hizmet sunacağız. Bundan sonra hizmet edeceğiz ve yan yana duracağız ve ben de sürekli makamında oturan ve makamdan makama geçen Belediye Başkanı değil, sürekli sizlerle yan yana olan bir belediye başkanı olacağım" şeklinde konuştu.

"MENEMEN'DEKİ BERLİN DUVARINI YIKACAĞIZ"

Makam koltuğunda basının sorularını yanıtlayan Aksoy, göreve başladığı andan itibaren ilk yapacağı işin Menemen'de insanları ayıran ve ayrıştıran adeta Berlin Duvarı görevi gören Menemen'in Asarlık bölgesindeki Gölpark'ta bulunan kapıyı açacağının altını çizdi. Aksoy " Yarın saat 1'de o duvarı yıkıyoruz. Artık Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman... ne kadar etnik kökenden dostalrımız varsa herkes iç içe geçecektir. Bu benim ilk işlevim olacaktır. Yarın bunu gerçekleştiriyoruz. Ardından uzun süredir Menemen'de toplanmayan çöpler için çalışmalara başlayacağız. Bunlar başlıca icraatlarımız olacaktır. Bununla beraber sokak hayvanlarına yönelik projelerimizi de hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm bunları yaparken olduğu gibi ve bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da olacağı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yol alacağız" diye konuştu.

Belediye Binası önünde yaptığı açıklamanın ardından makam odasına geçen Serdar Aksoy, bir süre koltuğa oturmayacağını bu şekilde açıklama yapacağını belirtmesinin ardından koltuğun değiştiğini de basına duyurarak önce soruları yanıtladı ve sonra makamında tebrikleri kabul etti.