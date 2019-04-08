Menemen'de Serdar Aksoy Görevi Devraldı

Menemen'in yeni belediye başkanı CHP'li Serdar Aksoy, koltuğuna oturarak başkanlığı devraldı.

Menemen'in yeni belediye başkanı CHP'li Serdar Aksoy, koltuğuna oturarak başkanlığı devraldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, mazbatasını aldı. Vatandaşlarla beraber Cumhuriyet Meydanı'nda önce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Aksoy, ardından belediyeye geldi. Eski belediye başkanı Tahir Şahin ise karşılama ve devir teslim törenine katılmadı.



Serdar Aksoy, ardından da belediye binası önünde vatandaşlara hitaben konuşma yaptı. Aksoy, "Ben makamdan makama geçen ve her gün makamında oturan değil, her gün halkıyla yan yana olan bir başkan olacağım" dedi.



Mevlana'nın sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Serdar Aksoy, "Dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım' demiştir Mevlana. Çokta yerinde bir sözdür. Evet dün dünde kalmıştır. Biz 31 Mart'ta seçimleri kazandık. Menemen'imize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere oy vermiş ya da vermemiş kim olursa olsun AKP'li MHP'li ya da diğer siyasi partiden arkadaşlarımız olsun, biz hepimiz beraberiz. Menemen'iz Menemenliyiz. Seçim dönemi geride kalmıştır. Yeni bir dönem başladı artık; kırgınlıklar, rekabet, kavga, sıkıntı ve sorunlar bitti. Eğer Menemen'e hizmet etmek istiyorsak 31 Mart gecesine kadar mücadele vermiş tüm kesimlerin artık yan yana gelmesi gerekir. Belediye başkanı seçilen kişi hangi partiden seçilmiş olursa olsun, tüm siyasi partilerin üstündedir; çünkü o belediye'ye hizmet edecektir. Bizler hem AKP hem MHP ve Menemen'de kim varsa Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Kürdü, Romanı herkesin belediye başkanıyız. Bugün'ün de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olduğunu hatırlatarak roman kardeşlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Menemen'de değişimin adı olacağını ve yeni bir dönem başlatacağını vurgulayan Aksoy, "'Bu mahalleden bize yüksek oy çıktı hizmet edelim, bu mahalleden düşük oy çıktı hizmet etmeyelim' mantığı artık yoktur Menemen'de. Tüm mahallelerimize eşit hizmet sunacağız. Bundan sonra hizmet edeceğiz ve yan yana duracağız ve ben de sürekli makamında oturan ve makamdan makama geçen Belediye Başkanı değil, sürekli sizlerle yan yana olan bir belediye başkanı olacağım" diye aktardı. - İZMİR

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