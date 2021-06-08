Menemen'de servis araçları denetlendi - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında servis araçları denetlendi.

Polis, jandarma, zabıta ve Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığınca Yahşelli'de kurulan kontrol noktası yapılan denetimlerde, salgın sürecinde araç içerisinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Şoförler, tedbirler hakkında bilgilendirildi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Aydın Torun, denetimlerin Jandarma Genel Komutanlığının emriyle paydaş kurumlarla yapıldığını ifade etti.

Menemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu servis sürücülerine, salgın tedbirlerine ve diğer trafik kurallarına uymaları nedeniyle teşekkür etti.