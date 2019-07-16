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Menemen'de stat telaşı

3 saat önce

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da stadyumu sezona yetiştirme telaşı yaşanıyor.

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TARİHİNDE ilk kez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da stadyumu sezona yetiştirme telaşı yaşanıyor. Menemen'de 2 sezon önce kapasitesi 1200'den 5 bine çıkarılan İlçe Stadı'nın zemini sezon öncesi bakımdan geçirildi. Futbol Federasyonu'nun 1. Lig kriterlerine uymayan stattaki eksikler giderilmeye çalışılıyor. Spor Toto 1. Lig'de maçlara girişte uygulanan elektronik bilet ve pasolig sisteminin İlçe Stadı'na monte edilmesi için de altyapı çalışmaları sürüyor. Pasolig sisteminin kurulumu ligin başlayacağı 16 Ağustos'a kadar yetiştirilemezse Menemenspor sezonun ilk iç saha maçlarını farklı statta oynamak zorunda kalacak.


- İzmir
Menemen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
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