Son Dakika Haberleri: Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın
Son Dakika 3. Sayfa Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın - Son Dakika

Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında 133 adet Osmanlı tuğralı kabartmalı tarihi eser sikkeler ele geçirildi.

Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir iş yerine yapılan baskında 133 adet Osmanlı tuğralı kabartmalı tarihi eser sikkeler ele geçirildi.


Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Baskın yapan ekipler, V.A. (34) isimli şahsın iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, 133 adet üzerinde Osmanlı tuğrası kabartmalar bulunan tarihi eser sikkeler ele geçirildi. Ekipler bunun yanında, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeğiyle beraber çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi.


Şüpheli V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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